Atletica, Stano domenica 15 dicembre in gara nella 35 km di marcia a Dublino

Massimo Stano, campione olimpico a Tokyo 2020 della 20 km di marcia e mondiale a Eugene 2022 nella 35 km, sarà in gara proprio su quest’ultima distanza domenica 15 dicembre a Dublino, in Irlanda, per l'ultima uscita agonistica del 2024 ma soprattutto con l'obiettivo di realizzare subito il minimo per i mondiali in Giappone del settembre 2025, fissato a 2h28'00. L’azzurro è rientrato in Italia nei giorni scorsi dopo un mese di allenamento in altura in Cina, dove si è preparato tra i 1900 metri di Kunming e i 2400 metri di Lijiang, e volerà sabato alla volta della sua destinazione di Saint Anne’s Park, in località Raheny, sede della tappa conclusiva del circuito mondiale di marcia. In caso di fallimento dell'obiettivo cronometrico prefissato, il marciatore pugliese potrà riprovare in maggio agli Europei a squadre di Podebrady, o comunque fino al 24 agosto 2025 tramite il ranking, mentre per quanto riguarda la disciplina dei 20 km è già qualificato in funzione del record italiano di 1h17'26 stabilito lo scorso marzo a Taicang in Cina. Gli avversari più pericolosi di Stano nella competizione irlandese saranno l’argento olimpico della 20 km a Parigi, il brasiliano Caio Bonfim, ma anche il francese Kevin Campion, l’ucraino Ihor Hlavan e il tedesco Carl Dohmann. Tra gli azzurri in gara Michele Antonelli nella 20 km, mentre tra le donne Federica Curiazzi si cimenterà sulla 35 km.