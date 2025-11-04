Atletica, sold out per la Firenze marathon: 107 Paesi al via

Si avvicina a grandissimi passi la 41^ Estra Firenze Marathon, tanto grandi che la manifestazione, organizzata da Asd Firenze Marathon sulla distanza di maratona e omologato Fidal per domenica 30 novembre 2025, ha fatto segnare il sold out con quasi un mese di anticipo. Accanto all'evento principale, anche il Campionato di maratona Bancari ed Assicurativi così come sono confermati anche gli eventi collaterali non competitivi del sabato mattina 29 novembre, 3x7k Firenze Marathon Charity Run e San Benedetto Ginky Family Run, aperti a tutti, senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico. Chiuse con grande anticipo le iscrizioni alla 41^ Firenze Marathon, un successo dietro al quale vi sono 13mila atleti complessivi, all'interno dei quali la quota rosa sfiora quasi il 30%. Sulla linea di partenza sventolano ben 107 bandiere, più della metà delle nazioni del mondo intero sarà, dunque, nella patria del "dolce stil novo". In totale, gli stranieri rappresentano oltre il 53% degli atleti totali, alla guida del podio di numerosità, senza rivali, sono i cugini francesi (1950), seguiti dagli atleti del Regno Unito (1200) e dai belgi (500). Tantissimi i partecipanti anche da oltreoceano, tra gli altri, degni di nota, ben 200 atleti dagli USA, 55 dal Brasile, 35 dal Giappone mentre sono 8 i maratoneti che provengono da più lontano, dalla Nuova Zelanda.