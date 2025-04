Atletica, Sibilio debutta nella nuova stagione sui 400 piani in 45"82 a Napoli

Alessandro Sibilio, argento sui 400 ostacoli dei campionati europei di Roma quando realizzò il nuovo record italiano con 47″50, cancellando quello mitico fatto da Fabrizio Mori nel 2001 con 47″54 ai mondiali di Edmonton in Canada, ha debuttato nella nuova stagione agonistica sui 400 piani della decima edizione dell’Enterprise Meeting, disputato nello Stadio Maradona a Napoli, vincendo con il tempo di 45"82. Per il 26nne atleta napoletano era la prima gara dopo le Olimpiadi di Parigi dello scorso agosto, quando venne eliminato nella seconda semifinale dei 400 ostacoli maschili, non riuscendo quindi a conquistare l'accesso alla finale come invece accaduto 3 anni prima nei giochi a cinque cerchi di Tokyo. L'esordio dell'ostacolista azzurro nella sua specialità primaria dovrebbe essere il 21 maggio prossimo nel Meeting di Savona, dove proprio nei giorni scorsi ha confermato la sua partecipazione.