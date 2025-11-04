Atletica, Roma e Congo tra solidarietà e sport

Un fine settimana davvero importante quello vissuto da Acea Run Rome The Marathon alla New York City Marathon. Una maratona, quella della Grande Mela, carica di significato, un'icona, un evento capace di attrarre atleti da tutto il mondo e ispirare cause sociali che possono cambiare le sorti di tante persone meno fortunate. E' in questo contesto che si sono stretti la mano Acea Run Rome The Marathon e Congo River Marathon da oggi unite con un progetto che prende forma educa e crea opportunità, poiché lo sport è un linguaggio universale, capace di abbattere barriere e costruire ponti duraturi. Più di 8mila chilometri la distanza tra Roma e Kinshasa, la capitale della Repubblica del Congo, così lontane ma forse mai così vicine nella volontà di promuovere un progetto per avvicinare le persone alla corsa e alla bellezza dello sport, un gemellaggio nato dalla unità di intenti di Acea Run Rome The Marathon e Congo River Marathon che va oltre i confini geografici. L'intento condiviso è di rendere lo sport accessibile, possibile e bello per tutti, un obiettivo che vede la nascita della Runner Youth Academy che sarà di base a Kinshasa, primo frutto di questa alleanza. Missione di questa Academy è quella di introdurre bambini e giovani adulti alla corsa in un ambiente divertente, strutturato e inclusivo, promuovendo salute, disciplina e spirito di comunità. Questa iniziativa mira a stabilire una cooperazione a lungo termine tra organizzazioni italiane e congolesi, utilizzando lo sport e l'istruzione come strumenti per lo sviluppo, la pace e la collaborazione internazionale.