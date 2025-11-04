Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Atletica, Roma e Congo tra solidarietà e sport

04 Nov 2025 - 20:31

Un fine settimana davvero importante quello vissuto da Acea Run Rome The Marathon alla New York City Marathon. Una maratona, quella della Grande Mela, carica di significato, un'icona, un evento capace di attrarre atleti da tutto il mondo e ispirare cause sociali che possono cambiare le sorti di tante persone meno fortunate. E' in questo contesto che si sono stretti la mano Acea Run Rome The Marathon e Congo River Marathon da oggi unite con un progetto che prende forma educa e crea opportunità, poiché lo sport è un linguaggio universale, capace di abbattere barriere e costruire ponti duraturi. Più di 8mila chilometri la distanza tra Roma e Kinshasa, la capitale della Repubblica del Congo, così lontane ma forse mai così vicine nella volontà di promuovere un progetto per avvicinare le persone alla corsa e alla bellezza dello sport, un gemellaggio nato dalla unità di intenti di Acea Run Rome The Marathon e Congo River Marathon che va oltre i confini geografici. L'intento condiviso è di rendere lo sport accessibile, possibile e bello per tutti, un obiettivo che vede la nascita della Runner Youth Academy che sarà di base a Kinshasa, primo frutto di questa alleanza. Missione di questa Academy è quella di introdurre bambini e giovani adulti alla corsa in un ambiente divertente, strutturato e inclusivo, promuovendo salute, disciplina e spirito di comunità. Questa iniziativa mira a stabilire una cooperazione a lungo termine tra organizzazioni italiane e congolesi, utilizzando lo sport e l'istruzione come strumenti per lo sviluppo, la pace e la collaborazione internazionale. 

Già da questo dicembre 2025, dunque giovani e adulti avranno l'opportunità di avvicinarsi al mondo del running e dell'attività fisica in un contesto di inclusione, benessere e crescita personale. Il cuore pulsante della Runner Youth Academy, aperta a tutti, saranno allenamenti di gruppo da svolgersi settimanalmente a Kinshasa e durante i quali si potranno condividere obiettivi, costruire relazioni e sentirsi parte di una comunità che corre nella stessa direzione. Nella fase iniziale del progetto si ipotizza una presenza di almeno cento selezionate persone l'identificazione o la creazione di infrastrutture fisiche per la pratica sportiva così come la stipula di accordi con istituzioni locali, università, organizzazioni educative e il lancio di un programma di borse di studio per studenti meritevoli e atleti promettenti. L'obiettivo è anche sostenere i giovani di talento nella pratica sportiva e nello sviluppo accademico. Una base da cui partire per creare un vero ponte che porterà alcuni partecipanti dell'Academy a correre sia la Acea Run Rome The Marathon di domenica 22 marzo 2026 che la Congo River Marathon di domenica 7 giugno 2026, creando così un'esperienza di scambio, rappresentanza e orgoglio, che unisca le due capitali e le loro comunità nel nome dello sport.

Già dalle sue prime fasi, il progetto che guida Roma e Kinshasa verso la Runner Youth Academy è stato oggetto di attenzione da parte di Agape Ets, una organizzazione no profit che lotta per lo sviluppo sostenibile delle persone svantaggiate senza discriminazioni di casta, credo, religione, colore, genere e razza, della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e della federazione internazionale, World Athletics.

Ultimi video

02:40
DICH FURLANI

Furlani: "A San Siro ho visto una grande Roma, aggressiva, mancava solo il gol"

00:49
MCH SINNER A CANDIOLO 4/11 MCH

Sinner visita l'Istituto Oncologico di Candiolo

01:11
TAF 11 - Paparo-Ionescu: il titolo italiano dei pesi superpiuma è show garantito

TAF 11 - Paparo-Ionescu: il titolo italiano dei pesi superpiuma è show garantito

00:57
TAF 11 - El Maghraby contro De Lellis per il titolo italiano dei pesi medio massimi

TAF 11 - El Maghraby contro De Lellis per il titolo italiano dei pesi medio massimi

01:00
TAF 11 - La leggenda Morello cerca il titolo EBU Silver: "Sogno l'Europa"

TAF 11 - La leggenda Morello cerca il titolo EBU Silver: "Sogno l'Europa"

01:51
Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

01:59
DICH ALESSIA IEZZI MASSIMO FABBRIZI 3/11 DICH

Le emozioni per il Collare d'oro. Il sogno olimpico di Alessia Iezzi e Massimo Fabbrizi

03:42
DICH DAVIDE BRIGNONE AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Davide Brignone: "Federica sta bene, l'ago della bilancia sarà il dolore"

01:17
DICH ALBERTO AMODEO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Amodeo: "Importante è riuscire a essere la versione migliore di se stessi"

01:46
DICH FLORA TABANELLI AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Flora Tabanelli: "Ho la grinta per iniziare una nuova stagione e arrivare al top"

00:31
DICH ABODI SU SINNER AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Abodi: "Sinner? Noi saremo con lui nella buona e nella cattiva sorte"

01:06
DICH BUONFIGLIO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Buonfiglio: "I portabandiera? Il 22 dicembre andiamo dal presidente della Repubblica"

01:46
Il punto sul volley

Il punto sul volley

01:28
DICH MOIOLI OK

Moioli: "Arrivo a Milano Cortina molto gioiosa, Olimpiade in casa una grandissima fortuna"

02:37
DICH DE GIORGI

De Giorgi: "Dobbiamo resettare e toglierci la medaglia"

02:40
DICH FURLANI

Furlani: "A San Siro ho visto una grande Roma, aggressiva, mancava solo il gol"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER MASTERS 1000 PARIGI DICH

Sinner: "Contento del mio gioco a Parigi, ora vediamo a Torino"

Dodgers campioni di Mlb: a Los Angeles si scatena la festa

DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

DICH BUONFIGLIO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Buonfiglio: "I portabandiera? Il 22 dicembre andiamo dal presidente della Repubblica"

DICH VELASCO

Velasco: "Sinner non va in Davis? Non sono nessuno per giudicarlo"

DICH SINNER POST SHELDON DICH

Sinner: "Sono contento perché era una partita difficile"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:44
Atletica, Furlani contenderà a Duplantis il titolo di atleta mondiale dell'anno
20:31
Atletica, Roma e Congo tra solidarietà e sport
19:34
Scherma: riparte Coppa del Mondo, fioretto a Palma di Maiorca, sciabola ad Algeri
19:22
Tennis, Wta Finals: Sabalenka batte Pegula e 'vede' lw semifinali
18:34
Basket: Veljko Mrsic nuovo allenatore Dinamo Banco di Sardegna