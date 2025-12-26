Milano-Cortina: operativo anche impianto innevamento di Bormio

"In vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, anche l'impianto di innevamento di Bormio è pienamente operativo. Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 ha coordinato i lavori dell'impianto di innevamento composto da 64 generatori di neve distribuiti lungo la pista Stelvio ed è in grado di soddisfare pienamente le esigenze di innevamento olimpiche", si legge in una nota. "Grazie alla disponibilità di 88.000 m3 di acqua provenienti dal bacino - si legge ancora - il sistema può produrre la quantità di neve richiesta in un tempo stimato tra 100 e 150 ore, in funzione delle condizioni meteorologiche. Completano l'intervento il cablaggio totale della pista e l'installazione di un nuovo sistema di cronometraggio dedicato agli eventi sportivi, seguiti sempre da Simico". "L'innevamento sulla Valtellina è pronto. Da Livigno a Bormio è stato fatto un grande lavoro insieme alle comunità, Regione Lombardia, il Ministero delle Infrastrutture e tutto il Governo che ci sostiene fin dal primo giorno - ha detto il Commissario e AD, Arch. Fabio Saldini - Impianti all'avanguardia con tecnologie avanzate capaci di gestire da remoto le varie quantità di neve sulla pista Stelvio, rappresentano un upgrade all'impianto e una legacy straordinaria per tutto il territorio che solo i Giochi hanno permesso di apportare. Ringrazio tutte le donne e gli uomini che non rimarranno fermi neanche in questi giorni per garantire le più belle Olimpiadi di sempre".
"Con grande soddisfazione annunciamo l'avvio dell'impianto di innevamento e del bacino di accumulo dell'acqua, un'opera strategica che segna un passo fondamentale per il futuro della ski area di Bormio - ha detto la Sindaca, Silvia Cavazzi - Questo risultato è frutto della collaborazione virtuosa tra i Comuni di Bormio e Valdisotto, la Provincia di Sondrio, la Regione Lombardia e Simico Spa, guidata dal Commissario arch. Saldini. Si tratta di una grande opera olimpica che non solo garantirà lo svolgimento delle competizioni internazionali, ma lascerà una legacy duratura a disposizione della nostra comunità e delle generazioni future. L'impianto rappresenta un investimento concreto per la valorizzazione del territorio, per la crescita turistica e per il rafforzamento dell'identità sportiva di Bormio. Ringrazio tutti i partner istituzionali che hanno reso possibile questo traguardo: insieme abbiamo dimostrato che la sinergia e la visione condivisa possono trasformarsi in opere di grande valore per il territorio". "Con l'avvio dell'impianto d'innevamento a Bormio - dichiara l'assessore di Regione Lombardia, Massimo Sertori - si concretizza un'altra opera olimpica che migliora la dotazione sportiva per le prossime Olimpiadi e per l'intero comprensorio nel tempo. La grande sinergia e collaborazione tra Simico, enti locali e Regione - continua Sertori - si stanno dimostrando la ricetta vincente per pensare, finanziare e realizzare opere importanti nel rispetto delle regole. Penso prima di tutto alla sicurezza dei lavoratori, che ringrazio, e che lavorano spesso con temperature sotto lo zero senza mai far venir meno l'impegno ed il sacrificio. Soprattutto loro vorrei ringraziare - conclude - perché le Olimpiadi saranno un evento incredibile che porterà lustro alle nostre Alpi, alla Valtellina, alla Lombardia, al Paese, ma questo è possibile anche e soprattutto grazie a loro".