Vela: partita la Sydney-Hobart, con un omaggio alle vittime di Bondi Beach

Un omaggio alle vittime della strage antisemita di Bondi Beach ha unito i 128 yacht partecipanti alla partenza della 80/a edizione della Sydney-Hobart, la tradizionale regata di fine anno che si svolge nell'emisfero australe. Sotto un cielo grigio e prima che la folla si radunasse sulle rive e sulle barche, il supermaxi LawConnect, uno dei cinque della sua categoria in lizza per la vittoria, ha guidato la flotta al colpo di cannone, dando il via alla regata, davanti al favorito per questa 80a edizione, Comanche. E mentre le barche navigavano lungo Bondi Beach, molti velisti hanno sparso petali di rosa nell'oceano "in segno di rispetto per le tragiche morti", secondo Sam Haynes, il commodoro del Sydney Yacht Club, l'organizzatore della regata. Fin dal primo giorno di questa regata di 628 miglia nautiche verso la Tasmania, si prevede che onde alte quattro metri e venti a 25 nodi squassano le barche a vela e i loro equipaggi. "Farà freddo. Sarà umido. Sarà agitato", ha avvertito il presidente del comitato di regata Lee Goddard. "Si soffrirà il mal di mare e ci saranno incidenti, probabilmente anche feriti", ha aggiunto. L'anno scorso, due velisti sono morti durante la regata in due incidenti separati dovuti alle difficili condizioni di navigazione. In diverse occasioni il meteo ha rovinato la regata, sin dalla sua nascita nel 1945. Il più notevole è stato nel 1998, quando una violenta tempesta colpì la flotta nello Stretto di Bass: sei velisti persero la vita, altri 55 furono tratti in salvo e cinque imbarcazioni affondarono. L'anno scorso, 30 delle 104 barche a vela partite non sono riuscite a raggiungere il traguardo.