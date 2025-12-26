Logo SportMediaset

Cimento a Riva Trigoso, si sono tuffate 276 persone

26 Dic 2025 - 14:23

Grande successo del cimento invernale del Bagnun di Riva Trigoso che stamane ha visto 276 persone tuffarsi nonostante il freddo con temperatura esterna di 10 gradi e con un mare a 16 gradi. Il numero di partecipanti fa si che il tuffo fuori stagione di Riva Trigoso diventi con il cimento di Alassio un punto di riferimento per il messaggio di una "Liguria balneare tutto l'anno". Premi per il più anziano nuotatore, 82 anni, e per i più giovani, tre bambine di 8 anni. Targa speciale degli operatori turistici al partecipante proveniente da più lontano, un nuotatore proveniente da Goteborg .Il gruppo più numeroso era formato dai donatori dell' Avis di Sestri Levante.

