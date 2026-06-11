Atletica: record del mondo di Ja'Kobe Tharp nei 110 ostacoli

11 Giu 2026 - 09:44
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Record del mondo per Ja'Kobe Tharp nei 110 ostacoli. L'americano, classe 2005, ha fermato il cronometro a 12"75 nelle batterie dei Campionati universitari a Eugene. Il ventenne ostacolista, che non aveva mai corso sotto i 13 secondi, ha abbassato di cinque centesimi di secondo il precedente primato di 12,80 stabilito dal suo connazionale Aries Merritt nel 2012. "Sapevo di potercela fare, ma non me lo aspettavo per questa competizione -, ha detto Tharp -. Mi sentivo veloce, ma vedere questo tempo mi ha lasciato senza parole". L'atleta dell'Università di Auburn, in Alabama, sesto ai Mondiali di Tokyo nel settembre 2025, quest'inverno aveva realizzato il terzo miglior tempo di sempre nei 60 metri ostacoli (distanza indoor), con 7,32 secondi.

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