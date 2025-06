Atletica, Oliveri decimo nell'asta maschile degli europei a squadre. Italia sesta dopo la prima giornata

Matteo Oliveri è decimo con la misura di 5,45 nel salto con l'asta maschile dei campionati europei a squadre di Madrid, seconda e ultima gara della giornata inaugurale disputata all'interno del Palazzo Reale madrileno, nella competizione vinta dall'olandese Menno Vloon con 5,80. Per l'Italia quindi 7 punti che, aggiunti ai 13 ottenuti da Elisa Molinarolo nella stessa disciplina al femminile, la colloca per adesso in sesta posizione con 20 punti nella classifica guidata dalla Repubblica Ceca con 29.5, ma tutte le nazioni più pericolose quali Germania, Spagna e Polonia sono dietro a eccezione della Gran Bretagna a pari punteggio con gli azzurri.