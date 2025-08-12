Logo SportMediaset
Atletica, lite con Coleman e arresto: Sha'Carri si scusa con Coleman

12 Ago 2025 - 18:36

Dopo la lite e l'arresto arrivano le scuse. Quelle di Sha'Carri Richardson, stella dell'atletica Usa, sono piuttosto una dichiarazione d'amore a Christian Coleman, il fidanzato-atleta con il quale alla vigilia dei Trials americani aveva avuto una discussione finita con il fermo della sprinter da parte della polizia di Seattle, con l'accusa di violenza domestica. "Chiedo scusa a Christian. È entrato nella mia vita e mi ha dato più di una relazione, ma una reale comprensione dell'amore incondizionato - le scuse pubbliche della campionessa - anche alla luce di quanto avevo vissuto in passato, traumi dolori" ha scritto Richardson su Instagram. "Ero cieca e bloccata non solo nel riceverlo, ma anche nel dare amore - continua -. Lo amo e non mi stancherò mai di chiedergli scusa. Le mie scuse dovrebbero essere forti quanto le mie azioni, onestamente ancora più forti. Mi dispiace tanto". Coleman ai campionati americani di atletica aveva detto di aver perdonato Sha'Carri: "Penso sia stata una situazione orribile da tutti i punti di vista. Non credo che avrebbe dovuto essere arrestata. Voglio dire, le persone hanno discussioni, emozioni. Lei ha cose su cui deve lavorare per sé. Anche io, e così tutti. Ma io sono il tipo di persona a cui piace il perdono e l'amore". 

