Atletica, Jacobs: "Infortuni alle spalle, ora punto i Mondiali di Tokyo"

"Coach Rana Reider è in Cina per problemi personali. Potrebbe arrivare presto a Desenzano. Altrimenti ci ritroveremo direttamente a Tokyo a fine agosto col resto del gruppo. Deve decidere se sfruttare quanto propone Sani Brown, cioè uno stage a Miyazaki o una soluzione diversa", ha detto Jacobs che poi spiega i suoi programmi. "Il 20 agosto sarò in Diamond League a Losanna, ma tornerò già qualche giorno prima, anche se manca l'ufficialità. E in vista della partenza per il Giappone, o subito dopo, vorrei fare un altro test sulla falsariga di quello dello scorso anno a Rieti", ha annunciato.