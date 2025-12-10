Atletica, Jacobs: "Futuro? Fase riflessiva, devo cercare scintilla dentro di me"

"Il mio futuro? È una fase riflessiva, quella più importante, in cui magari si hanno meno motivazioni e bisogna solo cercare di fare quello scatto, più alla testa che al corpo, per fare in modo di ricominciare questo percorso". Lo ha detto Marcell Jacobs, parlando con i giornalisti a margine di un evento a Milano, tornando sulle parole rilasciate nei giorni scorsi a 'La Stampa' in cui ha ammesso di avere scarse motivazioni. "Nella vita credo ci siano tantissime fasi, arrivano momenti in cui bisogna prendere delle decisioni, l'importante è non mollare mai su quello che è il proprio obiettivo e i propri sogni. Questo è fondamentale - ha aggiunto il campione olimpico - Quando al proprio fianco si hanno persone che ti motivano e credono in te e ti supportano in tutte le tue decisioni è ovviamente più facile, è normale che io non devo focalizzarmi sull'esterno ma su quello che voglio io. Non è sempre facile cercare di isolarsi e pensare solo a se stessi senza guardare quello che arriva dall'esterno, devo ricercare quella scentilla ma dentro di me, non dagli altri".