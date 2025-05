Atletica, Iapichino debutta a Palermo nel lungo della stagione all'aperto

Larissa Iapichino, campionessa europea indoor 2025 del salto in lungo ad Apeldoorn, ritornerà sulla pedana del salto in lungo per la sua prima gara dell'anno all'aperto sabato pomeriggio a Palermo, nello stadio delle Palme intitolato a Vito Schifani, primo test agonistico in attesa dell'esordio internazionale in Diamond League e con la maglia azzurra, con l'obiettivo primario della stagione outdoor rappresentato dai mondiali di Tokyo a settembre. Dopo il meeting siciliano, dove la 22enne atleta fiorentina debuttò all'aperto già nel 2024 con un eccellente 6.86, per Larissa ci sarà infatti l'impegno del 15 giugno a Stoccolma per il Trofeo del Diamante con la prima grande sfida contro la statunitense campionessa olimpica Tara Davis e la tedesca campionessa europea Malaika Mihambo, per poi rappresentare certamente la squadra azzurra negli Europei a squadre di Madrid programmati dal 28 al 29 sempre di giugno.