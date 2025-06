Europei di scherma: Batini vince il bronzo nel fioretto donne, prima medaglia Italia

"Ce l'ho messa tutta, ce l'avevo quasi fatta dopo essere partita male. Ma sono arrivata veramente stanca per il caldo, le sensazioni c'erano ma non sono riuscita a mettere quel qualcosa in più. Mi dispiace perchè le avversarie erano tutte alla mia portata", ha commentato a caldo Batini. "Los Angeles 2028? Io vivo alla giornata, cerco di dare il massimo e non pensare così lontano", ha aggiunto ai microfoni di RaiSport.