Giubileo, Pisani (Cng): "Importante celebrare valore sport per giovani"

Il Consiglio Nazionale dei Giovani partecipa oggi al Giubileo dello Sport che quest'anno coincide con la Giornata Nazionale dello Sport 2025 e che si terrà sabato 14 e domenica 15 giugno a Piazza del Popolo e Piazza San Pietro a Roma. "È un piacere collaborare al Giubileo dello Sport che quest'anno coincide con la Giornata Nazionale dello Sport, un'occasione importante per celebrare il valore dell'attività sportiva quale strumento di crescita delle giovani generazioni. Un sincero ringraziamento va agli organizzatori di questo evento straordinario, in particolare a Mons. Rino Fisichella, per aver saputo cogliere l'intrinseco valore dello sport come veicolo di speranza anche tra le giovani generazioni.", ha dichiarato la Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, Maria Cristina Pisani. "Lo sport è molto più di una semplice attività fisica. È un'occasione - ha aggiunto - di condivisione e di partecipazione e una straordinaria opportunità per esprimere i propri talenti, costruire relazioni, generare fiducia. Per questo, è fondamentale valorizzarne il valore come ponte verso percorsi concreti di crescita personale e professionale per le giovani generazioni. È quello che condividiamo, ogni giorno, anche con il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi". "Lo sport è un potente veicolo di educazione, socializzazione e sviluppo personale, insegnando disciplina, rispetto e collaborazione. La nostra presenza all'interno del Giubileo dello Sport - ha ribadito Simone Forte, Consigliere di Presidenza del CNG con delega allo Sport - ha come obiettivo quello di promuovere la cultura ed i valori sportivi tra i giovani. Dalle scuole alle periferie lo sport abbatte barriere, promuovendo l'integrazione e tra i più giovani c'è bisogno di portare degli esempi virtuosi". Alle ore 16:30, presso lo stand del Consiglio Nazionale dei Giovani, è previsto l'intervento del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che incontrerà i rappresentanti delle associazioni giovanili per un momento di confronto sulle politiche sportive e giovanili.