Atletica, Furlani contenderà a Duplantis il titolo di atleta mondiale dell'anno

04 Nov 2025 - 20:44
© Getty Images

© Getty Images

Mattia Furlani, il 20enne fenomenale talento azzurro specialista del salto in lungo, disciplina che lo ha visto due volte ore in stagione in entrambi i campionati del mondo al coperto e all'aperto, è stato designato quale finalista insieme all'extraterrestre svedese specialista dell'asta, Armand Duplantis, per il titolo di atleta mondiale dell'anno nella categoria salti e lanci, che verrà assegnato in occasione della cerimonia dei World Athletics Awards 2025 in programma il prossimo 30 novembre nel Principato di Monaco. Per il saltatore azzurro l'ennesimo tributo di una stagione sensazionale, il giorno dopo aver ricevuto a Roma il Collare d'Oro al merito sportivo 2025, la massima onorificenza dello sport italiano assegnata ogni anno dal CONI.

furlani
duplantis

