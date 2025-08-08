Atletica, Europei U.20: Erika Saraceni è oro nel triplo

Fantastica medaglia d'oro per l'Italia dell'atletica con il trionfo di Erika Saraceni nel salto triplo ai Campionati Europei under 20 di Tampere, in Finlandia. La 19enne milanese è protagonista di una gara dominata dall'inizio alla fine e arriva a 14,24 con vento nullo all'ultimo tentativo, migliorando di sedici centimetri il suo record italiano juniores di 14,08 (+1.2) che aveva eguagliato in apertura, atterrando poi a 14,15 appena ventoso (+2.1) al terzo. È anche il primato della manifestazione, ottenuto con un vantaggio enorme di quasi mezzo metro (49 centimetri) sulla seconda classificata, la romena Daria Vrinceanu (13,75/-1.2). Terza la lettone Adriana Kruzmane con 13,62. La 'figlia d'arte' Saraceni (papà Enrico ex azzurro dei 400, mamma Rosa Anibaldi ex sprinter) diventa anche la sesta europea di sempre nella categoria e la settima italiana all-time a livello assoluto. Dopo il bronzo ai Mondiali U20 di Lima nella scorsa estate e la serie di progressi messi a segno in questa stagione, la classe 2006 della Bracco Atletica continua a crescere dimostrando una superiorità schiacciante nei confronti delle avversarie.