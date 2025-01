Atletica, da domani ad Ancona i campionati italiani juniores e promesse indoor

Tutto è pronto al PalaCasali di Ancona per i campionati italiani juniores e promesse indoor, in programma l'1 e il 2 febbraio tra le giornate di sabato mattina e domenica sera, che vedranno impegnati gli atleti under 20 e under 23 che, nel 2025 all'aperto, potranno anche puntare alle principali rassegne europee delle loro categorie rispettivamente a Tampere in agosto per i nati nel 2006/2007, e a Bergen in luglio per quelli del 2003/2004/2005. Tra i partecipanti, però, ci sono alcuni che possono già in stagione puntare a palcoscenici assoluti, a iniziare soprattutto dalla appena 18enne Elisa Valensin, specialista dei 200 e 400 metri, che è stata nominata alla fine del 2024 atleta giovane emergente dell'anno da parte della Fidal, iscritta nell'evento della sua categoria sui 200 in attesa poi di correre i 400 nei campionati assoluti del 22 e 23 febbraio, dopo aver ottenuto il record nazionale di categoria a gennaio con 53"04, nell'ottica magari di trovare un posto in staffetta 4x400 per gli Euroindoor di Apeldoorn a marzo. Sempre a livello under 20 grande attesa per la specialista del salto triplo Erika Saraceni, anche lei 18enne e a sua volta atleta giovane emergente per la Federazione nel 2023, la quale ha già esordito con il personale di 13,48 nella prima vittoriosa gara dell'anno nel Memorial Giovannini. Tra gli atleti invece della categoria under 23, molta attenzione per il 21enne Stephen Awuah Baffour, nome nuovo della velocità italiana, che dopo essersi messo in evidenza all'aperto sui 100 metri nel 2024 con un buon 10"17, ha iniziato l'anno con il personale di 6"61 al coperto sui 60 e cercherà subito di migliorarsi, soprattutto perché il minimo per gli Euroindoor è a 1 centesimo. Sempre tra gli under 23 va segnalata la partecipazione del 20enne saltatore in alto Matteo Sioli, che a dicembre ha realizzato il proprio personale nonché primato italiano juniores con 2.25, il quale debutta nella categoria superiore con l'obiettivo di confermarsi, e ovviamente anche lui di puntare subito a competizioni quali gli assoluti e gli europei nei Paesi Bassi.