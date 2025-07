Atletica, Coiro vittoriosa negli 800 donne delle Universiadi per il secondo oro di giornata

Eloisa Coiro conquista la seconda medaglia d'oro per l'Italia dell'atletica nelle Universiadi di Bochum in Germania, dopo quella di Alice Muraro nei 400 H, vincendo gli 800 metri al termine di una gara appassionante in cui controlla la situazione con grande accortezza sino all'ultimo rettilineo, per poi far valere il suo spunto finale negli ultimi metri e vincere con il tempo di 1'59"84, davanti alla svizzera Veronica Vancardo seconda in 2'00"08 e alla spagnola Daniela Garcia terza con 2'00"12. La 24enne atleta romana succede a un'altra azzurra nella conquista del trofeo mondiale universitario, Laura Pellicoro vittoriosa nel 2023 in Cina e presente anche in questa edizione ma eliminata in semifinale.