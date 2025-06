Atletica, Bruni terza nell'asta donne di anteprima della Diamond League di Stoccolma

Roberta Bruni ha chiuso in terza posizione la sua gara di salto con l'asta del City Event di anteprima della Diamond League di Stoccolma, in programma domani 15 maggio, disputata nella vicina città di Taby dove ha dapprima fatto un errore sulla misura di esordio a 4.38, per poi superare 4,53 al primo tentativo e fallire i tre successivi a 4.63, garantendosi in ogni caso un prestigioso piazzamento dietro alla statunitense Sandi Morris vittoriosa con un ottimo 4.82, e alla svizzera Angelica Moser seconda con 4,63. Per la primatista italiana della specialità con 4,73 il risultato odierno vale quale consolidamento nelle primissime posizioni della classifica generale del trofeo del diamante, con la quasi già matematica certezza di poter disputare la finale tra il 27 e 28 agosto a Zurigo. Nella prova l'altra azzurra Elisa Molinarolo è terminata fuori classifica non essendo riuscita a superare la quota di ingresso a 4,23.