Atletica: 20 italiani al Golden Gala, show il 6 giugno a Roma

Venti atleti italiani in gara venerdì 6 giugno allo stadio Olimpico di Roma per il Golden Gala "Pietro Mennea", quinta tappa della Wanda Diamond League. Occhi puntati tra gli altri su Mattia Furlani, Nadia Battocletti, Elisa Molinarolo, Filippo Tortu, Chituru Ali e Leonardo Fabbri. Gioca in casa Mattia Furlani che, in una sorta di anteprima dei mondiale di Tokyo, sfiderà il greco campione olimpico Miltiadis Tentoglou, il giamaicano Carey McLeod, l'australiano Liam Adcock, il bulgaro Bozhidar Saraboyukov. In casa anche Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli con lo statunitense argento olimpico Daniel Roberts e l'altra star Usa Cordell Tinch. L'altro romano Federico Riva può sorprendere nei 1500 metri. Roberta Bruni, primatista italiana dell'asta, proverà a sorprendere. Attenzione all'argento olimpico e regina d'Europa Nadia Battocletti protagonista negli ultimi dodici mesi nei 5000 metri: la attende la sfida dei sogni con la keniana campionessa olimpica Beatrice Chebet e l'etiope primatista del mondo Gudaf Tsegay. Filippo Tortu e Chituru Ali tornano nello stadio dove conquistarono tre medaglie agli Europei di Roma 2024: l'oro di Tortu in staffetta e l'argento nei 200, l'argento di Ali nei 100 metri. Sul rettilineo sotto la tribuna Monte Mario sfrecceranno insieme a giganti della velocità come Fred Kerley, Trayvon Bromell e l'altro Usa Courtney Lindsey, oltre al keniano Ferdinand Omanyala. Leonardo Fabbri arriva a Roma da campione in carica della Wanda Diamond League nel peso: si misurerà cpm gli statunitensi Joe Kovacs e Payton Otterdahl, il giamaicano Rajindra Campbell, il neozelandese Tom Walsh. Dalia Kaddari ci proverà nei 200 metri con il bronzo olimpico Brittany Brown.