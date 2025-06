Atletica - Diamond League, Duplantis: "Sogno record a Stoccolma"

Ci sarà tanto azzurro domani in pista e in pedana a Stoccolma per la settima tappa della Diamond League, dove però la stella assoluta sarà Armand Duplantis, che spera di realizzare il suo "sogno assoluto" battendo il record mondiale (6,27 m) davanti al pubblico di casa. In questa stagione, il venticinquenne svedese ha vinto nelle tappe del circuito a Xiamen (5,92 m), Shanghai (6,11 m) e Oslo (6,15 m), solo giovedì sera. Una crescita costante che fa ben sperare per il pubblico dello Stadio Olimpico di Stoccolma, dove il miglior salto della stella locale è stato di 6,16 m nel giugno 2022. "Domenica a Stoccolma, sarebbe un sogno assoluto battere il record del mondo. Potrei anche ritirarmi se ci riuscissi - ha sorriso Duplantis dopo la vittoria al Bislett Stadion di Oslo -. Al momento, le previsioni per domenica sono buone e mi sento bene, sono in buona forma. Quindi chissà, potrebbe essere possibile". L'atletica azzurra nella capitale svedese, dopo il 'prologo' oggi con le astiste Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo, attende la gara di Larissa Iapichino nel salto in lungo, dove affronterà loro olimpico Tara Davis (Usa), l'oro mondiale Ivana Spanovic (Serbia), l'oro europeo Malaika Mihambo (Germania) e l'iridata indoor Claire Bryant (Usa). Al via anche Federico Riva nei 1500, a tre giorni dal record italiano del miglio, Zaynab Dosso nei 100, i mezzofondisti Ala Zoghlami (3000 siepi), Eloisa Coiro (800) e Marta Zenoni (3000), le ostacoliste Ayomide Folorunso (400hs) e Giada Carmassi (100hs).