Arriva la Davis a Bologna: la torre e i palazzi illuminati in verde

In attesa delle Final 8, dal 18 al 23 novembre nella Super Tennis Arena di BolognaFiere, da giovedì 6 a lunedì 10 novembre, nell'anticamera della Sala Rossa di Palazzo d'Accursio, sarà esposta la Coppa Davis di tennis. Orari di visita: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18 sabato dalle 9.30 alle 12.30 domenica dalle 9.30 alle 12. Inoltre dall'8 al 23 novembre cinque panchine verdi saranno collocate in altrettante piazze (de' Celestini, Galvani, Re Enzo, Verdi e piazzetta Guazzaloca) e cinque palline da tennis giganti saranno installate dal 10 al 23 novembre in diversi punti della città (porta Mazzini, Lame, Saragozza, San Vitale e piazza della Costituzione). Dal 15 al 23 novembre piazza Maggiore ospiterà due campi da mini-tennis (10x16 metri) che dalle 9 alle 16.30 saranno a disposizione di tutti coloro che vorranno avvicinarsi a questa disciplina. Infine si illumineranno di verde la Torre degli Asinelli, dal 16 al 23 novembre, e la facciata di Palazzo Re Enzo su piazza Maggiore, domenica 16 e dal 18 al 23 novembre. Il 16 novembre a Palazzo Re Enzo si terrà la cerimonia di apertura alla presenza delle squadre e dei loro staff. I tifosi potranno salutare i tennisti di Italia, Spagna, Belgio, Austria, Repubblica Ceca, Argentina, Germania e Francia che dalle 12 sfileranno sul Green Carpet in piazza Nettuno.