Arriva a Torino l'Inclusive Padel Tour

Arriva a Torino, dopo la tappa milanese, l'Inclusive Padel Tour, che avrà come protagoniste 37 coppie provenienti da Italia, Francia, Argentina, Regno Unito, Cile, Emirati Arabi Uniti e Spagna, che si sfideranno in campo con la formula che contraddistingue il torneo: ogni team è composto da un giocatore con disabilità e uno senza, per promuovere un modello di sport realmente accessibile e inclusivo. L'evento, nato nel 2022, è in programma sabato 15 novembre, dalle 9 alle 18, al centro sportivo Robilant. "Il nostro obiettivo - spiega Alessandro Ossola, fondatore del progetto e atleta paralimpico - è dimostrare che l'inclusione può essere vissuta ogni giorno, anche e soprattutto attraverso lo sport. A Torino porteremo un messaggio di energia, amicizia e opportunità per tutti". Il weekend sportivo proseguirà anche domenica, con il torneo International Adaptive Padel Championship, con due categorie di giocatori di padel sitting e standing. Ci sarà un girone dedicato ai giocatori in carrozzina e altri dedicati ai giocatori con disabilità che possono giocare in piedi.