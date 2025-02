Arrampicata sportiva: Coppa Italia boulder a Mozzate, in gara oltre 150 atleti

In arrivo questo weekend la seconda prova di Coppa Italia di arrampicata sportiva, specialità Boulder, che si svolgerà per la prima volta presso l'attrezzatissimo centro di arrampicata Lezard di Mozzate (Como). Parteciperanno alla competizione 67 atlete e 87 atleti provenienti da tutta Italia. Non mancheranno le protagoniste del testa a testa della prima tappa di Prato, Francesca Matuella (Arco Climbing) e Stella Giacani (The Change SSD), così come saranno agguerriti per ribadire la loro presenza sul podio Mattia Salvatore (Gollum Climbing Academy), Davide Colombo (Fiamme Oro) e Nicolò Sartirana (Centro Sportivo Esercito).