Arena Milano cambia nome e diventa Unipol Dome dopo Milano Cortina

Arena Milano cambia nome e diventa Unipol Dome. Il gruppo assicurativo e Cts Eventim, la multinazionale tedesca dell'entertainment e del ticketing proprietaria della struttura, hanno siglato un accordo di sponsorizzazione che vede la compagnia bolognese acquisire, in qualità di title sponsor, i 'naming rights' dell'impianto. La nuova denominazione verrà assunta nella primavera 2026 e verrà mantenuta fino al dicembre 2035. Progettata dallo studio David Chipperfield Architects e Arup, con i suoi 16.000 posti a sedere, Arena Milano, ricorda la nota, è la più grande, moderna e sostenibile struttura coperta d'Italia destinata a ospitare eventi sportivi e concerti. Con Unipol Dome, la compagnia bolognese consolida la strategia di valorizzazione del proprio brand, che già campeggia sull'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, a Bologna, e sull'Unipol Forum di Assago, a Milano. "Con Unipol Dome rafforziamo una strategia di lungo periodo che vede nelle venue dell'entertainment un potente strumento di valorizzazione del nostro brand", ha dichiarato il presidente di Unipol, Carlo Cimbri. "Essere title sponsor di una struttura iconica e di nuova generazione come questa significa per Unipol associare il proprio nome a innovazione, tecnologia e qualità".