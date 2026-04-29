Ciclismo, si allunga l'elenco degli assenti al Giro: rinuncia anche Carapaz

Richard Carapaz salterà il Giro d'Italia 2026 per prepararsi al Tour de France. Lo rende noto il suo team EF Pro Cycling spiegando che "Richie è tornato in sella e si è completamente ripreso dall'intervento chirurgico per la rimozione di una cisti perineale, a cui si è sottoposto in Ecuador dopo la Volta Ciclista a Catalunya. La ferita dell'operazione ha impiegato più tempo del previsto per guarire, ritardando il suo ritorno agli allenamenti e impedendogli di partecipare al Giro di quest'anno. Il campione olimpico ed ex vincitore della Maglia Rosa è dispiaciuto di non poter partecipare al Giro e ora è concentrato sull'arrivare al via del Tour de France pronto a competere con i migliori". "Per me è una grande delusione, perché il Giro è una corsa a cui sono sempre stato molto affezionato e che aspettavo con impazienza", ha dichiarato Carapaz. "Cerco sempre di prepararmi al meglio, ogni volta che partecipo al Giro è un momento davvero speciale. Trovarmi in questa situazione è frustrante perché ci metto tanto impegno e tempo, ma alla fine devo dare la priorità alla mia salute e guardare avanti", ha detto. "Sono cose per cui non si è preparati. Cercherò di trarne il massimo e di andare avanti. Siamo alle porte del Tour. Mancano meno di 70 giorni alla partenza. Voglio fare del mio meglio, prepararmi al meglio e cercare di ottenere un buon risultato", ha concluso.