Tennis, Wta Madrid: favola Potapova, in semifinale da lucky loser

29 Apr 2026 - 19:04

Anastasia Potapova è caduta in ginocchio, si è coperta il viso con entrambe le mani e ha iniziato a piangere. L'"esplosione di emozioni interiori" è arrivata dopo che l'austriaca, numero 56 del ranking, è diventata la prima lucky loser a raggiungere una semifinale WTA 1000, sconfiggendo Karolina Pliskova per 6-1, 6-7 (4), 6-3 al Madrid Open. La tennista di origini russe ha rischiato di vedersi sfuggire la vittoria, sprecando tre match point nel secondo set e dovendo rimontare uno svantaggio di 1-3 nel set decisivo. Potapova si è qualificata per il tabellone principale come lucky loser nonostante avesse perso il suo secondo incontro di qualificazione a Madrid.

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