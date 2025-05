Alghero ospita la tappa inaugurale del Campionato Q8 di Beach Soccer

Sarà Alghero, perla della costa nord-occidentale della Sardegna, ad aprire ufficialmente la stagione 2025 del Campionato Nazionale di Beach Soccer targato FIGC Lega Nazionale Dilettanti. La città catalana ospiterà infatti la 1ª tappa della Serie A Q8 (Poule Scudetto) e la prestigiosa Supercoppa Q8, in programma dal 30 maggio al 2 giugno 2025. La presentazione dell`evento si è tenuta oggi, mercoledì 28 maggio 2025, alle ore 11:00, nell`Ufficio del Sindaco in Piazza Porta Terra, 9, presso il Comune di Alghero. Un appuntamento che segna non solo l`inizio della stagione sportiva sulla sabbia, ma anche l`avvio della collaborazione tra la LND e Q8 Italia, nuovo Title Main Partner del circuito, in un`edizione che unirà ancora una volta spettacolo, coinvolgimento del territorio e attenzione alla sostenibilità. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti: Gianni Cadoni, Presidente del Comitato Regionale FIGC-LND Sardegna e Vice Presidente LND; Roberto Desini, Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer e Vice Presidente CR FIGC-LND Sardegna; Fabio Curtacci, Retail & Marketing Director di Q8 Italia; Raimondo Cacciotto, Sindaco di Alghero e Graziano Porcu, Presidente della Fondazione Alghero.