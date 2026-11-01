Alcaraz trionfa all'Atp Vienna, De Minaur ko in due set

Incredibilmente, per Alcaraz si tratta solo del secondo titolo indoor in carriera dopo la vittoria al 500 di Rotterdam nel 2025. Una volta superata la fase d'adattamento al tennis al coperto — caratterizzato da condizioni stabili, assenza di vento o sole e luci artificiali — la vera insidia per lo spagnolo sul veloce indoor riguarda soprattutto la concorrenza e il periodo del calendario. Quest'ambito è infatti il terreno di caccia ideale di Jannik Sinner, che vanta 10 trofei al chiuso sui 30 complessivi (tra cui due ATP Finals vinte senza perdere un set, un Masters 1000 e tre 500), mentre lo spagnolo è spesso arrivato ai mesi autunnali provato fisicamente e privo di energie.