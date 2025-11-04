Logo SportMediaset

Al via lo 'stress test' del Villaggio Olimpico di Cortina

04 Nov 2025 - 14:09

È previsto per prossima settimana il cosiddetto "stress test" del Villaggio olimpico e paralimpico di Cortina D'Ampezzo, per il quale sono già state avviate le operazioni di attivazione dei sistemi di riscaldamento delle mobile home, l'allaccio e la messa in esercizio delle forniture di energia elettrica e acqua. Il test dell'intero complesso prevederà l'accensione simultanea e la verifica funzionale di tutti gli impianti, al fine di simulare le condizioni di pieno utilizzo del Villaggio e dei singoli edifici. "Tutto procede secondo i tempi previsti - dichiara il Commissario e ad di Simico, Fabio Saldini -. Lo stress test rappresenta un passaggio fondamentale e sostanziale per la consegna del Villaggio Olimpico. Ancora una volta professionalità e qualità del lavoro hanno portato risultati positivi. E di questo ringrazio tutti coloro che ogni giorno con impegno lavorano a tutte le opere olimpiche". L'impresa che sta realizzando l'opera, riferisce Simico, ha effettuato la consegna parziale il 30 ottobre scorso, in conformità con le tempistiche previste dal cronoprogramma e, previa stipula dell'accordo di consegna con Fondazione Milano Cortina 2026, l'inizio degli allestimenti dei locali avrà inizio da metà novembre. 

