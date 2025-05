Abodi: "Eventi sportivi opportunità riqualificazione impianti"

"Prima dei Giochi del Mediterraneo, ci sono le olimpiadi e le paraolimpiadi (Milano- Cortina 2026 ndr); poi l'America' s cup. Quindi il calendario delle opportunità è molto articolato ed è quello sul quale stiamo costruendo anche un modello di riqualificazione delle infrastrutture sportive e sociali". Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine dell'inaugurazione di una scuola a Brindisi, rispondendo ad una domanda dei giornalisti sui progetti di ristrutturazione in corso degli impianti sportivi in Puglia per i futuri eventi, tra cui i Giochi del Mediterraneo in programma nell'agosto del 2026 a Taranto e che vedranno coinvolte altre città come Brindisi e Lecce.