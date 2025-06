A Palermo consegnato un campo polifunzionale eredità del Red Bull Half Court

Dopo la spettacolare finale di Red Bull Half Court, svoltasi nel luglio 2024 nel capoluogo siciliano, Red Bull torna a Palermo con un gesto concreto di restituzione alla città: la consegna ufficiale del nuovo campo polifunzionale nel quartiere Albergheria, nel cuore di Ballarò. La cerimonia, alla presenza del Sindaco di Palermo Roberto Lagalla, dell’Assessore al Turismo e Sport Alessandro Anello e del Consigliere Comunale Salvo Imperiale, celebra un importante progetto di rigenerazione urbana. Grazie alla collaborazione con il Comune di Palermo, uno spazio in precedenza in stato di abbandono è stato completamente trasformato e restituito alla comunità. Il campo – diviso in due metà, una per il basket e una per il calcio – non sarà solo luogo di pratica sportiva, ma anche un nuovo punto di riferimento sociale per i giovani del quartiere, sottolineando l’impegno di Red Bull a favore delle realtà locali.