A Lignano il Mondiale di Ping Pong Parkinson 2025

08 Ott 2025 - 13:01

È stato presentato oggi il 6° Ping Pong Parkinson World Championship 2025, che si terrà a Lignano Sabbiadoro (Bella Italia Efa Village) dal 20 al 26 ottobre. Il Campionato Mondiale dedicato a persone affette da Parkinson - organizzato da Ping Pong Parkinson Italia Odv con il sostegno della Regione - riunirà oltre 350 atleti da 30 Paesi e 5 continenti. Il programma prevede cinque giornate di gare, suddivise per le categorie singolo e doppio, maschile e femminile e doppio misto; e un convegno medico-scientifico "L'attività sportiva e il Parkinson: l'esempio del ping-pong. Testimonianze". Natale Galli, presidente dell'associazione, ha sottolineato che "l'obiettivo è portare il tennis tavolo in tutte le 35 associazioni Parkinson in Italia, per diffonderne i benefici e promuovere uno sport che unisce serenità, amicizia e benessere più che agonismo". A rappresentare la Regione, Ranieri Zuttion, direttore del Servizio Area Welfare di Comunità, ha ricordato come l'amministrazione "considera questa iniziativa innovativa e visionaria, capace di integrare le cure tradizionali con attività che migliorano la neuroplasticità del cervello e favoriscono inclusione sociale e visibilità internazionale del territorio".

