A Gressan la "Giornata dello Sport" il 14 e 15 giugno

E' in calendario il 14 e il 15 giugno la "Giornata nazionale dello sport" sotto la direzione dei comitati regionali Coni e in coordinamento con gli organismi sportivi territoriali e gli enti locali. La manifestazione si svolgerà nell'area verde di Gressan. Nel pomeriggio, alle 15, sono previsti i saluti istituzionali da parte delle autorità (la cerimonia sarà trasmessa in diretta a Piazza del Popolo a Roma). Numerosi stand saranno allestiti da società e federazioni sportive valdostane: pallacanestro (1 o 2 campetti da basket con canestri portatili), pallavolo (1 o 2 campetti da volley con reti portatili in uno spazio di 10x5), pesistica (prove con tecnici), pattinaggio artistico (stand promozionale), tennistavolo (tavoli da ping pong, return board e macchina sparapalle), turismo equestre (prove di tiro con l'arco su cavalli finti), karate (esibizioni e prove in spazio 10x10), hockey (prove su prato), danza sportiva (stand promozionale ed esibizioni) e sport tradizionali (prove di fiolet, rebatta e tsan).