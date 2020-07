Riparte la smart EQ fortwo e-cup: cosa c’è da sapere

EDIZIONE 2020

La smart EQ fortwo e-cup è pronta per dare vita ad una nuova edizione del Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport, con tante novità ed un unico obiettivo: voler stupire ancora. Il 2020 vedrà ben 6 appuntamenti con doppia gara nel corso del weekend (oltre a una sessione di prove libere e di qualifiche) e una vettura rinnovata nel look e nella tecnica. Saranno più di 20 le smart EQ fortwo in pista in questa nuova edizione del campionato 100% elettrico, pronto a debuttare sabato 25 e domenica 26 luglio all’autodromo di Magione. Ferri, Ghirelli e non solo: i piloti della smart EQ fortwo e-cup

































































Caccia al bis per il vincitore della passata stagione, Vittorio Ghirelli, che sulla sua Mercedes-Benz Roma ritroverà anche la confermata Silvia Sellani. Tanti i piloti da tenere d'occhio e pronti ad attaccare il campione in carica. Fulvio Ferri è uno di questi: primo storico vincitore della smart EQ fortwo e-cup, per tornare sul gradino più alto della classifica generale ha scelto di ripartire dalla Merbag Milano. Ma attenzione anche a Tomas Denis Calvagni, che dopo aver conquistato il titolo di Best Rookie con il team Comer Sud vuole dimostrare di poter sognare in grande.

Senza dimenticare le due new entry: Antonello Casillo della Minimax e Francesco 'Ciccio' Savoia della CITYCAR Bari, che hanno già lanciato la sfida al campione in carica. E poi i "soliti noti", Lorenzo Longo (Novelli 1934), Gianluca Carboni (E-Gino), Piergiorgio Capra (Venus) e non solo, delle vere e proprie certezze di questo campionato.

Confermata anche la grande visibilità che ha reso la smart EQ fortwo e-cup il campionato italiano con le visualizzazioni più alte nel 2019 grazie alla diretta streaming di ogni appuntamento su oltre 40 pagine Facebook e molteplici portali web. Quest’anno le gesta dei protagonisti saranno infatti narrate e trasmesse da un media partner di primo livello, SportMediaset. E torna la pioggia di like dello smart FanBoost, che regalerà un punto in campionato a chi totalizzerà più like nel corso del weekend.