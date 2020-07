Silvia Sellani, "Lady elettrica" e compagna di...Cannavò!

AMORE IN PISTA

Due trionfi in due anni e unica donna a essere salita sul podio assoluto. Lei è Silvia Sellani, pilota del team Mercedes-Benz Roma (che ha fatto incetta di premi dopo la conquista del campionato di Ghirelli) che nel 2019 si è confermata vincitrice del trofeo Lady del Campionato Italiano Energie Alternative ACI Sport. La pilota capitolina, con la sua vettura numero 23, è stata protagonista di un’ottima annata, grazie alle otto vittorie nello speciale trofeo dedicato al gentilsesso.

La storia d’amore tra Silvia e le smart da competizione vanta una lunga tradizione: "All’inizio della mia carriera avevo preso parte alla prima edizione del campionato smart, si correva con la versione precedente a benzina e vinsi il titolo Under 25 all’inizio del nuovo millennio. Chi avrebbe mai pensato che 20 anni dopo sarebbe stata ancora una smart la mia fedele compagna di scorribande sulle piste italiane...".

La smart EQ fortwo e-cup lo scorso anno ha ottenuto risultati straordinari per quanto riguarda le visualizzazioni, dando risalto a tutti i suoi protagonisti: "Mai e poi mai mi sarei aspettata di venire riconosciuta per strada con il più classico dei 'ma tu sei la ragazza che corre con le smart?'. È la prova tangibile che il campionato è visibile, tanto visibile. E questo fa bene a tutti".

Tanti avversari in pista, un parco partenti molto competitivo, ma un avversario resta davvero particolare: "In effetti correre con e contro Antonino Cannavò fa un certo effetto: fuori dalle piste è il compagno perfetto, tra i cordoli non si ricorda neanche come mi chiamo". scherza Silvia, impegnata sentimentalmente con il pilota messinese di F3 Motors da diversi anni.

"Tra una sessione e l’altra ci scambiamo impressioni e consigli. Questo aiuta entrambi a crescere molto più rapidamente. È bello poter condividere il weekend e viversi anche in questi frangenti. Abbiamo corso insieme anche il Rally Legend, era il mio primo rally, un’esperienza fantastica che spero di ripetere, anche se la pista rimane il mio habitat naturale...".