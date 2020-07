Vittorio Ghirelli, il campione in carica a tutto kilowatt

IL PERSONAGGIO

Una vittoria, nove podi e tre pole position in ben dodici gare: è questo il biglietto da visita di Vittorio Ghirelli, il Campione Italiano Energie Alternative ACI Sport 2019 che a bordo della smart EQ fortwo e-cup #9 schierata dal team Mercedes-Benz Roma ha conquistato il primo titolo elettrico della storia di ACI Sport.

Di Fasano, ma trapiantato a Roma. Smartista della prima ora, Vittorio è (non a caso) fiero possessore di una fortwo elettrica, che utilizza tutti i giorni per le strade della Capitale: "Dalla strada alla pista, mai detto fu più vero", scherza Ghirelli. “Ho comprato una delle prime smart EQ e tutt’ora è la mia vettura preferita per girare a Roma. La sera torno a casa e la metto in carica. Non c’è niente di più comodo".

La carriera di Ghirelli inizia nel 2006, sulla Pista D’Oro di Roma a bordo del primo go-kart quando aveva appena 12 anni. Nelle successive quattro stagioni arrivano le prime soddisfazioni e quattro titoli, poi il debutto in monoposto fino alla GP2, passando per la Formula 3 italiana, la GP3, la Indy Lights e il titolo europeo 2013 della AutoGP World Series.

Quindi il passaggio tra le GT e infine l’approdo nella smart EQ fortwo e-cup nel 2018: "Sono stato tra i primi piloti a credere in questo progetto. La macchina è decisamente divertente da guidare, ti insegna tanto e non è affatto facile. Devi essere deciso in staccata, portando tanta velocità in curva sfruttando al massimo le tue Pirelli, mentre in uscita devi essere molto pulito per poter raddrizzare subito lo sterzo e accelerare il prima possibile. Andare forte con queste auto non è così scontato".

A proposito di gare, la smart e-cup ha regalato tanto spettacolo nell'edizione 2019: "Quando hai auto e assetto uguali per tutti, la differenza la fa il pilota. Ma è stata un po’ come una partita di rugby: massimo agonismo e nessuno sconto in pista, ma poi spettacolari terzi tempi nel dopo gara". Oltre al trionfo, forse il ricordo più bello che lo lega alla smart EQ fortwo e-cup è "l’atmosfera da grande famiglia nel paddock, la cosa che mi è piaciuta di più. Dopo lo champagne del podio, ovvio".