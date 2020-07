Fulvio Ferri sceglie la Merbag Milano per riconquistare il titolo

IL PERSONAGGIO

Anno nuovo, vita nuova per Fulvio Ferri, il primo storico vincitore della smart EQ fortwo e-cup nella stagione d'apertura nel 2018. Il pilota romano classe 1976 riparte dalla Merbag Milano, dealer lombardo con cui parte l’assalto al titolo di Campione Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport.

Fulvio Ferri detiene il record di otto vittorie nelle serie elettrica voluta di Mercedes-Benz Italia, nessuno meglio di lui: "Lo scorso anno la fortuna non è stata dalla mia, ma ho comunque portato a casa tre vittorie. Spero di aver pagato dazio e poter puntare dritto al titolo 2020. Sono felicissimo di questa opportunità. La Merbag crede fortemente in me e voglio ripagare la fiducia con una stagione tutta all’attacco".

“Per Merbag, nata nel lontano 1912, l’esperienza è uno dei valori fondamentali: questo il motivo per cui abbiamo scelto per la stagione 2020 di smart EQ fortwo cup un pilota di lungo corso come Fulvio Ferri", sono state le parole di Mauro Baronio, direttore Mercedes-Benz e smart di Merbag Milano. "Gli obiettivi sono, come sempre, ambiziosi. Non vediamo l’ora che la stagione sportiva riprenda per poter scendere in pista e...che vinca il migliore".