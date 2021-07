Imola pronta a ospitare la carica delle 22 smart: cosa c'è da sapere

SMART EQ FORTWO E-CUP

Per la prima volta una gara full electric raggiunge lo storico autodromo sulle rive del Santerno

Il mitico autodromo di Imola, teatro di innumerevoli pagine della storia della Formula 1 e del motorsport, si prepara ad ospitare per la prima volta nella sua lunga storia una competizione 100% elettrica, trasformandosi nell'arena del terzo round della stagione 2021 della smart EQ fortwo e-cup.

Per festeggiare al meglio i 101 anni di attività, Barbuscia schiererà al via del round di Imola Vitantonio Liuzzi, già pilota di Formula 1 e Formula E, componendo un duo pronto a portare sul tetto del mondo la Pescara da corsa. Sulla SportMediaset farà invece il suo debutto nel mondo del motorsport Jakidale, giovanissimo e appassionato YouTuber capace di tenere incollati allo schermo milioni di follower. Il giovane influencer di Arona affiancherà così Alberto Naska, al via sulla vettura di Merbag.

La lotta al titolo vedrà Riccardo Azzoli e la sua SpecialCar provare a difendere e magari allungare la propria leadership in campionato dagli assalti di un nugolo di agguerriti rivali composto dalla CityCar Bari di Francesco Savoia, la Mercedes-Benz Roma di Vittorio Ghirelli e l'Autocentauro di Gabriele Torelli, già trionfatore a Vallelunga. Guai però a sottovalutare l'altro vincitore della tappa romana, Giuseppe De Pasquale che, al volante della sua RStar Palermo e assieme al campione 2020 Fulvio Ferri (Merbag), è deciso a continuare la scalata in classifica dopo un'inizio di stagione sfortunato.

