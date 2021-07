Il pilota SportMediaset per Imola è Jakidale

SMART EQ FORTWO E-CUP

Debutto assoluto nel mondo delle competizioni per il giovanissimo YouTuber

In vista dell'imminente appuntamento all'autodromo di Imola, sede del terzo round del primo campionato turismo al mondo 100% elettrico, si arricchisce ancora la griglia di partenza della smart EQ fortwo e-cup. Sarà infatti Jacopo D'Alesio, nome d'arte Jakidale, a prendere i comandi della vettura targata SportMediaset sul circuito emiliano che, per la prima volta nella sua storia, ospiterà una competizione elettrica.

Grande appassionato di tecnologia, scienza, astronomia, costruzioni, veicoli di ogni tipo, viaggi ed esperienze fuori dal comune, lo YouTuber classe 1999 è sempre pronto per mettersi alla prova: "Sono davvero felice di poter prendere parte a questo evento. Sarà la mia prima gara in auto, quindi non nego di essere un po' teso, ma sento già addosso un'adrenalina pazzesca".