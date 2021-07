Un fuoriclasse per la smart e-cup: Vitantonio Liuzzi debutta a Imola

SMART EQ FORTWO E-CUP

Già pilota di Formula 1 e Formula E, "Tonio" farà il suo esordio con il team Barbuscia

Sarà lo storico autodromo di Imola a tenere banco al battesimo di Vitantonio Liuzzi sulla smart EQ fortwo del team Barbuscia, in un connubio delle eccellenze della Pescara da corsa. Pilota Red Bull e ToroRosso, per poi approdare anche in Force India e HRT, Liuzzi è stato ottimo protagonista in Formula 1 tra il 2005 e il 2011, dove è entrato da campione del mondo di F3000. Dopo la F1, Liuzzi è stato uno dei principali title contender della International Superstars Series a bordo di una potentissima Mercedes-AMG C63, per poi sposare la causa elettrica partecipando alla stagione 2014/15 della Formula E. PhotoRigato

"Prima di ogni cosa voglio ringraziare Barbuscia per questa meravigliosa opportunità che mi ha voluto regalare. Sono legato a loro da un'amicizia di lunga data e mi rende orgoglioso poter rappresentare e difendere i colori di un'azienda leader del mio territorio e molto importante a livello nazionale", ha commentato Liuzzi. "Ho conosciuto il motorsport 100% elettrico con la Formula E, la massima espressione di questo tipo di corse. La smart e-cup è agli antipodi, è il primo passo per questo tipo di competizioni, li dove tutto nasce. Sono molto curioso di vedere com'è e come si comporta la vettura. Ho visto dal vivo le gare di Vallelunga, mi sono divertito tantissimo. Le gare sono toste, decisamente avvincenti e nessuno regala nulla"