La smart e-cup debutta a Imola: gli orari del weekend

Sarà la smart EQ fortwo e-cup la grande protagonista del fine settimana in quel di Imola. Per la prima volta nella sua storia, l'autodromo Enzo e Dino Ferrari ospiterà infatti una competizione per vetture elettriche. Sabato 17 luglio sarà il giorno di prove libere e qualifiche, mentre saranno imperdibili gli appuntamenti di domenica 18: Gara 1 alle 9:10, Gara 2 alle 18:10. Entrambe saranno trasmesse in live streaming sulla pagina Facebook di SportMediaset.