Roland Garros 2026: Sinner non sbaglia all’esordio, ko la wild card Tabur

Buona la prima al Roland Garros per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo domina il lungo e in largo all’esordio a Parigi contro la wild card Clement Tabur (n.171 Atp), aprendo nel migliore dei modi la difesa della finale della scorsa edizione persa contro Carlos Alcaraz. 6-1 6-3 6-4, in due ore e 8 minuti di gioco, il punteggio in favore del 24enne di Sesto, che ottiene la 19esima vittoria in fila nei primi turni degli Slam: l’ultima sconfitta risale a Wimbledon 2021 contro l’ungherese Marton Fucsovics. 30esimo successo consecutivo in stagione per il quattro volte campione Slam, che non perde dall’Atp 500 di Doha contro Mensik: si tratta della quinta striscia all time dietro quelle di Novak Djokovic (43), Roger Federer (41), Thomas Muster (35) e Rafael Nadal (32).

In una giornata che ha visto saltare Daniil Medvedev, testa di serie numero 6 e ko con Adam Walton, e Alexander Bublik, testa di serie numero 9 e out contro Jan-Lennard Struff, si semplifica ulteriormente la strada di Sinner verso la finale. Il kazako sarebbe potuto essere un potenziale avversario dell’azzurro ai quarti, mentre il russo in semifinale. Il numero uno del mondo ora avrà un giorno di riposo e tornerà in campo giovedì 28 maggio - presumibilmente in sessione serale - contro Juan Manuel Cerundolo (n.56 Atp). Il fratello del più conosciuto Francisco ha eliminato in tre set il britannico Jacob Fearnley con il punteggio di 6-2 7-6(0) 7-6(7). Sarà il secondo confronto fra Sinner e Cerundolo: l’unico precedente risale al primo turno di Wimbledon 2023, con vittoria dell’altoatesino in tre set 6-2 6-2 6-2.

