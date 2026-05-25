Roland Garros 2026: debutto Slam da sogno per Cinà, vola al secondo turno anche Sonego

Decisivo il nono game del secondo set, in cui Cinà ha annullato ben cinque palle break (di cui due di fila) e ha poi tolto per la prima volta il servizio nella partita all’avversario, ristabilendo la parità. Il teenager isolano ha poi dominato il terzo parziale mentre nel quarto il tennista a stelle e strisce è riuscito a trascinare la questione al tie-break, in seguito vinto per otto punti a sei dopo aver ricucito uno strappo di un mini-break in favore dell’azzurro (1-4). Quest’ultimo al quinto e decisivo set ha trovato subito il break in apertura, sfiorando il 4-1 pesante nel quinto gioco. Da qui è riuscito a cancellare con il servizio ben quattro chance di break per Opelka, di cui addirittura ben tre di fila in un decimo game thrilling, al termine del quale alla fine ad alzare le braccia al cielo è stato il giovane italiano.