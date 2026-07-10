Mondiali, Francia-Marocco 2-0: transalpini in semifinale

LA PARTITA

La Francia non delude le aspettative, domina contro il Marocco e raggiunge la semifinale vincendo 2-0. Fin dalle prime battute gli uomini di Deschamps hanno grande intensità, con Mbappé ed Upamecano che impegnano Bounou nei primi minuti. Al 28’, poco prima del cooling break, Mbappé scappa via dentro l’area e viene atterrato da Mazraoui: l’arbitro argentino Tello concede il penalty, ma il capitano francese viene neutralizzato da Bounou dagli undici metri. La gara dei transalpini sembra essere sfortunata anche a pochi istanti dall’intervallo, quando la gran botta di Digne dalla distanza si stampa sulla traversa. Il primo tempo va in archivio senza marcature, ma con un grande dominio francese. Nella ripresa le cose non cambiano, e all’ora di gioco arriva il gol che stappa la partita: Mbappé si ritrova il pallone tra i piedi sul centro-sinistra al limite dell’area, la sposta quanto basta per far partire un destro a girare imprendibile per Bounou. Il gol ha il sapore della liberazione per i ragazzi di Deschamps, che iniziano a trovare più spazio e riescono a raddoppiare qualche minuto più tardi: al 66’ Dembelé parte centralmente, Mbappé scatta per portare via un uomo e il Pallone d’Oro calcia forte e preciso per il 2-0 poi definitivo. Mbappé esce dal campo un po’ dolorante alla caviglia (al suo posto Mateta), lasciando un po’ di ansia a tutti i tifosi francesi. La Francia vince 2-0 e vola in semifinale (dove attende Spagna-Belgio per scoprire la sua prossima avversaria), eliminato il Marocco dopo un ottimo cammino.