Roland Garros: storia, aneddoti e curiosità sui tre campi principali di Parigi

Edificato nel 1928 grazie al progetto dell’architetto Louis Faure-Dujarric, il Court Philippe Chatrier rappresenta il Campo Centrale dello Stade Roland Garros ed è uno degli stadi più antichi del mondo. È intitolato alla memoria dell’ex tennista francese Philippe Chatrier. Quest’ultimo, dopo aver appeso la racchetta al chiodo, passò con enorme successo alla carriera dirigenziale che, tra gli altri ruoli, lo vide svolgere quelli di Presidente della Federazione Francese e della Federazione Internazionale. Nel 1969 fu anche Capitano del team francese in Coppa Davis e nel 1988 divenne Membro del Comitato Olimpico Internazionale. Rappresentò una figura cardine nella fusione del tennis tra professionisti ed amatori e nella reintroduzione dello stesso come disciplina olimpica, come sport dimostrativo a Los Angeles 1984 e poi a pieno titolo a Seoul 1988. Il ‘Centre Court’ ha sempre avuto come merito quello di tenersi al passo con i tempi. Ristrutturato nel 2020, è adesso un brillante esempio di stadio moderno con i suoi 15.000 posti a sedere, i numerosi palchetti a bordocampo ed il tetto retrattile a prova di pioggia, rinnovamenti che mantengono comunque inalterata la sua aura di autenticità.