Roland Garros 2026: chi sono Cinà e Pellegrino, i due italiani all'esordio Slam

Pugliese nato nel '97, Andrea Pellegrino sta attraversando il momento migliore della sua carriera. Seppure sia stato considerato, fin da giovane, un giocatore di talento, in passato non è mai riuscito a mantenere quella costanza necessaria, nel tennis, per stabilizzarsi nel circuito maggiore. Negli ultimi mesi, invece, sembra essere scattato qualcosa in lui, a partire dal primo quarto di finale a livello Atp, conquistato nel 250 di Santiago. Il meglio, però, è arrivato davanti al pubblico amico di Roma, dove Pellegrino ha prima superato le qualificazioni, per poi arrampicarsi fino agli ottavi di finale, dove si è arreso al connazionale Jannik Sinner, poi vincitore del torneo. Un percorso di tutto rispetto, interrotto soltanto con il numero uno e grande favorito degli Internazionali, in una sconfitta che nulla toglie al periodo d'oro di Andrea. Un risultato, quello maturato in Italia, che lo ha portato fino alla posizione numero 126 del ranking Atp, dove in realtà si era già issato a marzo, dopo l'exploit di Santiago. L'entusiasmo degli ultimi mesi sta fungendo da spinta anche al Roland Garros, dove Pellegrino, fin qui, ha ceduto un solo set, arrendendosi per 6-3 nel primo parziale con il sudafricano Harris. Chissà anche anche in Francia il tennista pugliese non possa regalarsi qualche altra gioia.