Guai per Samir Nasri: interrogato per riciclaggio di denaro e droga

Nasri è stato fermato dal reparto di ricerca e indagine finanziaria (BRIF) della polizia giudiziaria di Parigi e in giornata è stato interrogato nell'ambito di un'indagine giudiziaria aperta per importazione di narcotici, associazione criminale e riciclaggio di droga in una banda organizzata. I protagonisti a mettere in pericolo Nasri sono Karim Berrebouh, un trafficante di droga di Marsiglia incarcerato dal 2021, e Olivier Sabbah, presentato come uno dei pilastri della rete di riciclaggio delle attività criminali di Berrebouh. Per quanto riguarda l'indagine, il francese sarebbe coinvolto nella parte del "riciclaggio di denaro in una banda organizzata" in questo caso come ex direttore dell'"XS", un nightclub a Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), di cui è diventato uno degli azionisti intorno al 2016. La custodia da parte della polizia è seguita a una prima misura di custodia della polizia, alla fine di giugno, a Marsiglia. Successivamente, la decisione è stata revocata in serata, senza che venisse decisa alcuna azione legale.