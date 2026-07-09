IN FRANCIA

Guai per Samir Nasri: interrogato per riciclaggio di denaro e droga

L'ex centrocampista francese sarebbe coinvolto in un'azione di riciclaggio di denaro in una banda organizzata

09 Lug 2026 - 23:33
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Guai in vista per Samir Nasri? Secondo quanto riferito da Le Parisien, nella giornata di oggi l'ex centrocampista di Marsiglia, Arsenal e Manchester City ha trascorso circa dieci ore in custodia della polizia nell'ambito di un'indagine giudiziaria per importazione di narcotici, associazione criminale e riciclaggio di stupefacenti in una banda organizzata. Una situazione che potrebbe complicare i piani di vita dell'ex giocatore della nazionale francese. 

L'accusa

 Nasri è stato fermato dal reparto di ricerca e indagine finanziaria (BRIF) della polizia giudiziaria di Parigi e in giornata è stato interrogato nell'ambito di un'indagine giudiziaria aperta per importazione di narcotici, associazione criminale e riciclaggio di droga in una banda organizzata. I protagonisti a mettere in pericolo Nasri sono Karim Berrebouh, un trafficante di droga di Marsiglia incarcerato dal 2021, e Olivier Sabbah, presentato come uno dei pilastri della rete di riciclaggio delle attività criminali di Berrebouh. Per quanto riguarda l'indagine, il francese sarebbe coinvolto nella parte del "riciclaggio di denaro in una banda organizzata" in questo caso come ex direttore dell'"XS", un nightclub a Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), di cui è diventato uno degli azionisti intorno al 2016. La custodia da parte della polizia è seguita a una prima misura di custodia della polizia, alla fine di giugno, a Marsiglia. Successivamente, la decisione è stata revocata in serata, senza che venisse decisa alcuna azione legale. 

La residenza dubbia

 Nonostante ciò, resta anche qualche dubbio sulla gestione fiscale dell'ex fantasista transalpino. Nonostante sia fiscalmente residente a Dubai, dove le tasse sono quasi inesistenti, Nasri è anche sospettato dalle autorità fiscali francesi di risiedere a Parigi, come rivelato da un'indagine di Les Echos pubblicata in aprile: era stato "tradito" da oltre 200 ordini di pasti a casa tramite Deliveroo.

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