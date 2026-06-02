Roland Garros 2026, chi è Felix Auger-Aliassime: l'unico ostacolo tra l'Italia e la finale di Parigi

Il primo italiano da prendere in considerazione è chiaramente Flavio Cobolli, sfidante di Auger-Aliassime ai quarti di finale. Il romano conduce per 3-0 negli head to head disputati contro il nordamericano. Tutti questi, però, hanno avuto luogo sul veloce outdoor. L’azzurro nel 2024 si è imposto al primo turno sia ad Acapulco (2-6 6-3 6-2) sia a Montréal (6-3 6-2) mentre nel 2025 ha vinto in rimonta per (7)6-7 7-5 10-8 nel singolare della finale di Hopman Cup in quel di Bari. Qualora il top-10 canadese dovesse sconfiggere Cobolli, quindi, nella semifinale di Parigi si troverebbe davanti uno tra Matteo Berrettini oppure Matteo Arnaldi. In tutti e due i casi gli scontri diretti parlano italiano. Il bombardiere capitolino guida il bilancio per 5-2. Indimenticabili soprattutto le vittorie conquistate nel 2019 per 6-4 7-6(11) in finale a Stoccarda (erba), nel 2021 per 6-3 5-7 7-5 6-3 ai quarti di finale di Wimbledon (erba) e nel 2024 per 7-6(7) 7-6(2) ai quarti di finale di Gstaad (terra rossa in altura). Gli altri due successi (meno indicativi) del martello romano sono arrivati nel 2021 e nel 2022 nel round robin della Laver Cup e la superficie era il cemento indoor. Auger-Aliassime ha perso infine l’unico precedente andato in scena con il sanremese che, proprio nell’ultima edizione del Roland Garros, fu capace al primo turno di avere la meglio in rimonta con il punteggio di 5-7 2-6 6-3 6-4 6-2.